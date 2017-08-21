Лестьенн может стать одноклубником Вагнера Лав в «Аланьяспоре»

«Рубин» вступил в переговоры с «Аланьяспором» по трансферу полузащитника Максима Лестьенна. Таким образом казанцы подтвердили желание разгрузить зарплатную ведомость путем продажи высокооплачиваемых легионеров. Ранее казанцы расстались с форвардом Жонатасом, перешедшим в «Ганновер».

Бельгиец перешел в «Рубин» в июле прошлого года за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В текущей кампании на его счету два гола и одна передача в двух встречах.

Напомним, что за «Аланьяспор» выступает экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав.