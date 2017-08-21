Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лестьенн может стать одноклубником Вагнера Лав в «Аланьяспоре»

    «Рубин» вступил в переговоры с «Аланьяспором» по трансферу полузащитника Максима Лестьенна. Таким образом казанцы подтвердили желание разгрузить зарплатную ведомость путем продажи высокооплачиваемых легионеров. Ранее казанцы расстались с форвардом Жонатасом, перешедшим в «Ганновер».

    Бельгиец перешел в «Рубин» в июле прошлого года за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В текущей кампании на его счету два гола и одна передача в двух встречах.

    Напомним, что за «Аланьяспор» выступает экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 22 августа 2017, 17:50

      Как так то? Как только пришёл Бакетич, так в клубе финансовый голод! С кем на лигу Европы наигрывать, не понимаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 августа 2017, 12:26

      Чего так резко деньги то в Рубине закончились? В прошлом году тратили на лево и на право!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 21 августа 2017, 23:58

      что за распродажа? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 21 августа 2017, 23:33

      Покупали не считая с дерьмовым тренеришкой, пришел Курбан - деньги кончились, лучших продают. Ничё не понимаю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 августа 2017, 22:44

      Куда Вагнер то докатился... На хрена лестьену рубин нужен был, играл неплохо в Голландии, перешёл бы в приличный клуб, а так может карьеру загубил..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 августа 2017, 21:47

      конечно щас бездарный канун будет всегда в составе...((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11