Агент Лестьенна: «Спартак»? Думаю, игрок останется в «Рубине»

Агент Миккел Бек, представляющий интересы нападающего «Рубина» Максима Лестьенна, не подтвердил информацию, согласно которой бельгиец может перебраться в «Спартак». По его мнению, 25-летний игрок все еще может сменить команду в нынешнее трансферное окно, но, скорее всего, останется в казанском клубе.

«Спартак» интересуется Лестьенном? Не могу подтвердить эту информацию. Останется ли он в «Рубине»? Понимаете, он все еще может покинуть казанский клуб, но я думаю, что он останется в «Рубине», – сказал Бек.

Лестьенн перешел в «Рубин» из ПСВ минувшим летом за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех поединках, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.