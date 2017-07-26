Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»

Лидер текущего сезона РФПЛ московский «Локомотив» нынешним летом может усилиться еще как минимум тремя игроками. Речь идет о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Иване Новосельцеве и атакующих футболистах казанского «Рубина» Жонатасе и Максиме Лестьенне.

По волжским спортсменам можно сказать, что они находятся в нынешней команде на длительных контрактах, поэтому за них придется серьезно платить либо брать в аренду. Отметим, что первые два матча казанцев в чемпионате показали, что Жонатас и Лестьенн не являются в планах Курбана Бердыева основными футболистами.

Сообщается, что отдельно друг от друга эти два игрока в Москву не переедут.

Что касается Новосельцева, то его трансфер может быть оформлен уже в ближайшие дни. Он также в своем коллективе не является игроком основного состава.