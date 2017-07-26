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  • Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»

Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»

26 июля 2017, 12:03
40

Лидер текущего сезона РФПЛ московский «Локомотив» нынешним летом может усилиться еще как минимум тремя игроками. Речь идет о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Иване Новосельцеве и атакующих футболистах казанского «Рубина» Жонатасе и Максиме Лестьенне.

По волжским спортсменам можно сказать, что они находятся в нынешней команде на длительных контрактах, поэтому за них придется серьезно платить либо брать в аренду. Отметим, что первые два матча казанцев в чемпионате показали, что Жонатас и Лестьенн не являются в планах Курбана Бердыева основными футболистами.

Сообщается, что отдельно друг от друга эти два игрока в Москву не переедут.

Что касается Новосельцева, то его трансфер может быть оформлен уже в ближайшие дни. Он также в своем коллективе не является игроком основного состава.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Зенит Жонатас Лестьенн Максим Новосельцев Иван
Комментарии (40)
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Алексей61
1501060249
Локу бы кстати игроков такого уровня.... я думаю они усилят игру Локо
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Одинокий волк Маквейд
1501061408
Паровоз решил усилиться, аппетит пришел во время еды.
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XaXatyn
1501061546
Не самый плохой вариант развития , защитник и нападающий ЛОКО нужны !
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СШГЭС
1501061862
Разгрузка для Рубина, загрузка Локо. Похоже на сепаратные переговоры.
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Черкизовский Кот
1501062174
"Лидер текущего сезона РФПЛ московский «Локомотив»..." Звучит, как бальзам на душу!!!
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wobaekat
1501062669
Палыч умеет делать из сбитых летчиков лидеров локомотива
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Сибирь за Спартак
1501062704
Ярмарка вакансий в самом разгаре. Купцы трясут мошной, шестерки раздувают слухи, народ волнуется.
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Svoysvoemubrat
1501063048
Никто из троих не Лоськов.
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Diesel133
1501063786
полагаю, речь идет об аренде, ибо серьезные деньги клуб платить сейчас не может.
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anri1703
1501071654
так не привычно лидер чемпионата )) ( люди только 2 тур !!) а что может в этом году локо выстрелит хотелось бы все таки так же как и Спартак давно чемпионами не были) все таки видно что руководство старается сейчас бы тот ресурс который при тете Оле был (я сужу если она могла Хенти за 5 лямов взять при его ценнике не более ляма)
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