Лестьенн: «Надеюсь, смогу вновь сделать дубль в ворота ЦСКА»

Новичок «Рубина» Максим Лестьенн поделился впечатлениями от подписания контракта с казанской командой.

«Очень горд, что принадлежу «Рубину» – клубу, который имеет очень серьезные амбиции. Когда я прилетел в Казань, был приятно удивлен, город мне очень понравился. Все, с кем я советовался, прежде чем принять предложение, говорили о клубе только с положительной стороны. Я как можно скорее хочу присоединиться к команде и стать частью большого проекта.

Конечно, я не так много знаю о российском чемпионате, но отлично помню прошлогодний матч Лиги чемпионов ЦСКА – ПСВ, где мне удалось сделать дубль. Надеюсь, что сумею повторить это, и выступая за «Рубин». Что касается моего игрового номера, то я выбрал десятку. Это особая ответственность, и я прекрасно осознаю это. Надеюсь, что помогу своей новой команде добиться желаемого результата», – сказал Лестьенн.