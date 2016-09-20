Лестьенн: «Нельзя сказать, что в «Рубине» есть группировки»

Бельгийский хавбек «Рубина» Максим Лестьенн рассказал о том, как проходит его адаптация в казанском клубе.

«Хорошо, когда рядом есть люди, с которыми ты можешь поговорить на родном языке. С другой стороны, я со всеми могу найти общий язык и стараюсь общаться и с испаноговорящими, и с россиянами. Я учу какие-то слова, спрашиваю у них, пытаюсь их понимать, чтобы у меня было взаимопонимание со всеми игрокам команды.

Нельзя сказать, что в «Рубине» есть группировки. Конечно, мы между собой общаемся больше, как и испанцы, и россияне. Это нормально, ведь нам проще понимать друг друга. Но в то же время нельзя говорить, что мы находимся как-то отдельно друг от друга. У нас очень большой коллектив, и все общаются друг с другом, шутят. У нас нет разделения команды», — сказал футболист.