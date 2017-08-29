Агент подтвердил, что Лестьенна в «Спартаке» не будет

Агент Михаэль Бек, представляющий интересы нападающего «Рубина» Максима Лестьенна, окончательно исключил переход 25-летнего игрока в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые проявляют к бельгийцу предметный интерес.

«Переход Лестьенна в московский «Спартак» исключен. Шансов нет», – сказал Бек.

Лестьенн перешел в «Рубин» из ПСВ минувшим летом за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трех поединках, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.