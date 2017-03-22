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    Кузьмин: «Поговорили с Сонгом и Лестьенном по-мужски»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал информацию о том, что он вместе с другими лидерами клуба попросили перевести в дубль Александра Сонга и Максима Лестьенна. Ранее сообщалось, что ветераны клуба провели с легионерами разговор на повышенных тоннах.

    – Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?

    – Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.

    – К чему-то пришли?

    – Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили по-мужски.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 марта 2017, 19:12

      Молодец!
      И себя и партнёров не ПОДСТАВИЛ
      А халявщикам ПИЗ. .....ЕЙ дали

      -1
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