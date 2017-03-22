Кузьмин: «Поговорили с Сонгом и Лестьенном по-мужски»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал информацию о том, что он вместе с другими лидерами клуба попросили перевести в дубль Александра Сонга и Максима Лестьенна. Ранее сообщалось, что ветераны клуба провели с легионерами разговор на повышенных тоннах.

– Правда, что подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьена в дубль?

– Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды. Ничего криминального не было. Просто пообщались внутри команды.

– К чему-то пришли?

– Не хочется об этом рассказывать. Просто между собой поговорили по-мужски.