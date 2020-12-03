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Максим Лестьенн
Статистика
Максим Лестьенн - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1992 (34)
#17 | Нападающий
176 см | 69 кг
Бельгия
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Лига чемпионов АФК 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
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Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
4
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
3 : 2
03.12.2020
Стандард
1' - 71'
6'
Лига Европы, 4 тур
Стандард
2 : 1
26.11.2020
Лех
1' - 46'
Лига Европы, 3 тур
Лех
3 : 1
05.11.2020
Стандард
1' - 73'
29'
Лига Европы, 1 тур
Стандард
0 : 2
22.10.2020
Рейнджерс
1' - 72'
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