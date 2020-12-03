Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Стандард
Рейнджерс - Стандард: обзор матча 03 декабря 2020
Рейнджерс
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
3 : 2
Завершен
Стандард
39'
К. Голдсон
45+1'
Д. Тавернье (П)
63'
С. Эрфилд
6'
М. Лестьенн
41'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Стандард
90'
+2
Желтая карточка
К. Фай
Замена
С. Иттен
️️️️
К. Руф
89'
Желтая карточка
К. Руф
86'
86'
Замена
Н. Гавори
️️️️
Л. Янс
Замена
Б. Зунгу
️️️️
С. Эрфилд
86'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Морелос
79'
Желтая карточка
Д. Тавернье
73'
71'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
71'
Замена
Н. Раскин
️️️️
Э. Шамир
71'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
М. Лестьенн
ГОЛ! 3:2!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Кент
63'
46'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Д. Чоп
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Тавернье
45'
+1
41'
ГОЛ! 1:2!
Д. Чоп
Пас отдал
К. Фай
ГОЛ! 1:1!
К. Голдсон
Пас отдал
Б. Баришич
39'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Лестьенн
Пас отдал
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
40
Jeremy Landu
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Камара
10
Дэвис
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
3-4-3
16
Бодар
20
Бокади
19
Фай
3
Дюсенн
34
Лайфис
22
Бастьен
21
Янс
15
Шамир
9
Чоп
17
Лестьенн
15
Тапсоба
37
Эрфилд
34
Зунгу
34
Зунгу
37
Эрфилд
9
Морелос
18
Арибо
18
Арибо
9
Морелос
7
Руф
10
Иттен
10
Иттен
7
Руф
9
Чоп
7
Баликвиша
7
Баликвиша
9
Чоп
21
Янс
34
Гавори
34
Гавори
21
Янс
15
Шамир
43
Раскин
43
Раскин
15
Шамир
17
Лестьенн
20
Авенатти
20
Авенатти
17
Лестьенн
Остались в запасе
Рейнджерс
Стандард
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
40
Jeremy Landu
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
40
Jeremy Landu
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Рейнджерс - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Стандард
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+