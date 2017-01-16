Филипп Монтанье
Тренер
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Монтанье
|Команда
|Тулуза
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|15 ноября 1964
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Монтанье
|Команда
|Тулуза
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|15 ноября 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Тулуза
|3 : 1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|19.02.2023
|Тулуза
|2 : 3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Реймс
|3 : 0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|01.03.2023
|Тулуза
|6 : 1
|Родез
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|05.03.2023
|Тулуза
|0 : 1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|12.03.2023
|Анжер
|0 : 2
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 27 тур