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    Филипп Монтанье

    Тренер
    Имя Филипп
    Фамилия Монтанье
    Команда Тулуза
    Гражданство Франция
    Дата рождения 15 ноября 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Тулуза 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    19.02.2023 Тулуза 2 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Реймс 3 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    01.03.2023 Тулуза 6 : 1 Родез Франция. Кубок, 1/4 финала
    05.03.2023 Тулуза 0 : 1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    12.03.2023 Анжер 0 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тулуза 5 4 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Ланьон 1 : 7 Тулуза
    21.01.2023 Тулуза 2 : 0 Аяччо
    08.02.2023 Тулуза 3 : 1 Реймс
    01.03.2023 Тулуза 6 : 1 Родез
    06.04.2023 Анси 0 : 0 Тулуза
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