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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Стандард
Лех - Стандард: обзор матча 05 ноября 2020
Лех
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
14'
М. Скурась
22'
М. Ишак
48'
М. Ишак
29'
М. Лестьенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Стандард
Желтая карточка
К. Мухар
88'
88'
Замена
J. Carcela Gonzalez
️️️️
Г. Цимирот
Замена
Н. Качарава
️️️️
М. Ишак
85'
Замена
К. Мухар
️️️️
П. Тиба
81'
Замена
М. Авад
️️️️
Д. Рамирес
81'
73'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Н. Раскин
73'
Замена
О. Уларе
️️️️
М. Лестьенн
64'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Замена
Я. Сикора
️️️️
М. Скурась
62'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Ф. Мархвиньски
62'
60'
Замена
А. Болевич
️️️️
С. Амалла
53'
Желтая карточка
С. Бастьен
ГОЛ! 3:1!
М. Ишак
Пас отдал
Т. Пухач
48'
46'
Замена
️️️️
Н. Гавори
29'
ГОЛ! 2:1!
М. Лестьенн
28'
Желтая карточка
Н. Гавори
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
Т. Пухач
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Скурась
Пас отдал
П. Тиба
14'
Желтая карточка
Д. Рамирес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
21
Селим Амалла
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лех
31
Марко Маленица
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
10
Эдди Сильвестр
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
40
Jeremy Landu
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
3-4-1-1
37
Шатка
27
Пухач
4
Рогне
30
Червински
7
Модер
16
Рамирес
25
Педру Тиба
10
Мархвиньски
22
Скурась
9
Ишак
3-5-1-1
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Гавори
21
Амалла
43
Раскин
22
Бастьен
59
Цимирот
21
Янс
7
Баликвиша
17
Лестьенн
25
Педру Тиба
73
Мухар
73
Мухар
25
Педру Тиба
22
Скурась
49
Сикора
49
Сикора
22
Скурась
16
Рамирес
29
Авад
29
Авад
16
Рамирес
10
Мархвиньски
13
Каминьски
13
Каминьски
10
Мархвиньски
9
Ишак
15
Качарава
15
Качарава
9
Ишак
59
Цимирот
8
8
59
Цимирот
43
Раскин
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
43
Раскин
17
Лестьенн
58
Уларе
58
Уларе
17
Лестьенн
21
Амалла
7
Болевич
7
Болевич
21
Амалла
Остались в запасе
Лех
Стандард
31
Марко Маленица
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Главный тренер
Дариуш Журав
40
Jeremy Landu
ЦФ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Остались в запасе
40
Jeremy Landu
ЦФ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лех - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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