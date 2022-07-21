Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дариуш Журав

    Тренер
    Имя Дариуш
    Фамилия Журав
    Гражданство Польша
    Дата рождения 14 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лех 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Лех 5 : 0 Динамо
    28.07.2022 Динамо 1 : 1 Лех
    04.08.2022 Викингур 1 : 0 Лех
    11.08.2022 Лех 4 : 1 Викингур
    18.08.2022 Лех 2 : 0 Дюделанж
    25.08.2022 Дюделанж 1 : 1 Лех
    • Читайте нас: 
    11