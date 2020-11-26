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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Лех
Стандард - Лех: обзор матча 26 ноября 2020
Стандард
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Лех
63'
А. Тапсоба
90+3'
К. Лайфис
61'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Лех
ГОЛ! 2:1!
К. Лайфис
90'
+3
86'
Желтая карточка
В. Кравец
83'
Замена
Н. Качарава
️️️️
М. Ишак
78'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
П. Тиба
78'
Замена
Л. Шатка
️️️️
Я. Модер
Замена
Л. Янс
️️️️
Н. Гавори
77'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Н. Раскин
77'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
М. Баликвиша
76'
75'
Вторая желтая
Д. Црномаркович
Желтая карточка
А. Болевич
72'
64'
Замена
В. Кравец
️️️️
Я. Сикора
64'
Замена
А. Червински
️️️️
М. Скурась
ГОЛ! 1:1!
А. Тапсоба
Пас отдал
М. Баликвиша
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Ишак
Пас отдал
Т. Пухач
Замена
А. Тапсоба
️️️️
М. Бокади
46'
Замена
А. Болевич
️️️️
М. Лестьенн
46'
Желтая карточка
Н. Раскин
45'
+3
Вторая желтая
О. Уларе
45'
+3
43'
Желтая карточка
Б. Бутко
Желтая карточка
М. Баликвиша
37'
Желтая карточка
О. Уларе
26'
20'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
15
Ника Качарава
ЦФ
4-3-1-2
16
Бодар
19
Фай
34
Гавори
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Лайфис
59
Цимирот
43
Раскин
7
Баликвиша
58
Уларе
17
Лестьенн
4-3-2-1
1
Беднарек
5
Црномаркович
91
Бутко
4
Рогне
27
Пухач
16
Рамирес
7
Модер
25
Педру Тиба
22
Скурась
49
Сикора
9
Ишак
20
Бокади
15
Тапсоба
15
Тапсоба
20
Бокади
43
Раскин
22
Бастьен
22
Бастьен
43
Раскин
34
Гавори
21
Янс
21
Янс
34
Гавори
7
Баликвиша
20
Авенатти
20
Авенатти
7
Баликвиша
17
Лестьенн
7
Болевич
7
Болевич
17
Лестьенн
7
Модер
37
Шатка
37
Шатка
7
Модер
22
Скурась
30
Червински
30
Червински
22
Скурась
49
Сикора
3
Кравец
3
Кравец
49
Сикора
25
Педру Тиба
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
25
Педру Тиба
9
Ишак
15
Качарава
15
Качарава
9
Ишак
Остались в запасе
Стандард
Лех
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
31
Марко Маленица
ВР
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
73
Карло Мухар
ЦП
34
Тымотеуш Клупс
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Стандард - Лех
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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