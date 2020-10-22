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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Рейнджерс
Стандард - Рейнджерс: обзор матча 22 октября 2020
Стандард
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
19'
Д. Тавернье (П)
90+3'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Рейнджерс
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Руф
Желтая карточка
М. Бокади
82'
Замена
Л. Янс
️️️️
Н. Дюсенн
78'
74'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
Замена
Д. Чоп
️️️️
С. Амалла
72'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
М. Лестьенн
72'
Желтая карточка
С. Бастьен
67'
67'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Я. Хаджи
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
К. Фай
64'
Замена
О. Уларе
️️️️
Д. Мюлека
46'
Желтая карточка
А. Бодар
45'
+5
43'
Замена
️️️️
Б. Баришич
26'
Желтая карточка
Я. Хаджи
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
Н. Дюсенн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-3-2
16
Бодар
34
Гавори
20
Бокади
13
Ванхесден
3
Дюсенн
19
Фай
59
Цимирот
21
Амалла
22
Бастьен
17
Лестьенн
11
Мюлека
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
18
Камара
37
Эрфилд
8
Джек
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
19
Фай
3
Дюсенн
21
Янс
21
Янс
3
Дюсенн
11
Мюлека
58
Уларе
58
Уларе
11
Мюлека
21
Амалла
9
Чоп
9
Чоп
21
Амалла
17
Лестьенн
20
Авенатти
20
Авенатти
17
Лестьенн
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
10
Хаджи
18
Арибо
18
Арибо
10
Хаджи
Остались в запасе
Стандард
Рейнджерс
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Стандард - Рейнджерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Морис Дюфрасне
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