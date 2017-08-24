«Рубин» подтвердил интерес «Фиорентины» к Лестьенну

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов отметил, что клуб намерен продать Максима Лестьенна. К футболисту предметный интерес проявляет «Фиорентина».

«Да, он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от «Фиорентины» и других серьезных клубов. Еще раз хочу сказать, мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских», – заявил Сайманов.

25-летний бельгиец в нынешнем сезоне провел в чемпионате России два матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.