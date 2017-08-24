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    «Рубин» подтвердил интерес «Фиорентины» к Лестьенну

    Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов отметил, что клуб намерен продать Максима Лестьенна. К футболисту предметный интерес проявляет «Фиорентина».

    «Да, он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от «Фиорентины» и других серьезных клубов. Еще раз хочу сказать, мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских», – заявил Сайманов.

    25-летний бельгиец в нынешнем сезоне провел в чемпионате России два матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.08.2017 15:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 августа 2017, 03:13

      "мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам"

      Это что б#@ть, за проституция, уголовник?!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 24 августа 2017, 18:36

      Максим Лестьен, Рубен Рочина, Карлос Самбрано, Серхио Санчес - кандидаты на разгрузку зарплатной ведомости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 августа 2017, 17:44

      Жаль если отдадут.

      0
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      Рейтинг: +9

      Роберто Манчини 24 августа 2017, 16:22

      Мне кажется, он не дорос до Фиорентины

      -1
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