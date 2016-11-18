Жемалетдинов и Лестьенн – в стартовом составе «Рубина», Азмун – на острие атаки у «Ростова»

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом». В стартовом составе хозяев появятся Рифат Жемалетдинов и Максим Лестьенн. У гостей на острие атаки выйдет Сердар Азмун.

«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Жемалетдинов, Набиуллин, М'Вила, Санчес, Самбрано, Рочина, Лестьенн, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Кверквелия, Бергстрем, Бауэр, Сонг, Оздоев, Гекдениз, Ахметов, Цакташ, Девич, Самуэль.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Медведев, Терентьев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Саид, Препелицэ, Бухаров.

Матч состоится на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.