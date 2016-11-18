Рубин - Ростов

вперед Ростов
|18 тур
|4 декабря, пятница
|19:00
|Ростов
|1:0
|Рубин
|4 тур
|10 августа, понедельник
|18:00
|Рубин
|0:3
|Ростов
|18 тур
|4 декабря, пятница
|19:00
|Ростов
|1:0
|Рубин
|4 тур
|10 августа, понедельник
|18:00
|Рубин
|0:3
|Ростов
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Рубин
|1:2
|Ростов
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|15:45
|Ростов
|0:0
|Рубин
|24 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Рубин
|1:1
|Ростов
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:30
|Ростов
|0:4
|Рубин
|26 тур
|25 октября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:2
|Рубин
|12 тур
|13 июня, суббота
|15:00
|Рубин
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, воскресенье
|20:30
|Ростов
|1:1
|Рубин
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Рубин
|0:0
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|7 марта, среда
|13:30
|Рубин
|0:1
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|4 марта, воскресенье
|15:00
|Ростов
|3:1
|Рубин
|16 тур
|20 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:1
|Рубин
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:1
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Вот опять двойные стандарты судейства! Я болельщик Ростова, но Гацкан сыграл прямой ногой на Жемалетдинове больше заслуживал красной карточки, чем Кудряшов на Зобнине! Видимо на судейство влияет "артистизм" игроков! Казанец "не корячился от боли", хотя ему сильнее досталось, а Зобнин "умирал" в муках! Не повезло Кудряшову-на "клоуна" нарвался!
думаю будет боевая ничья
поставил на победу ростова
Вперёд Ростов!!!
Победы Ростову!