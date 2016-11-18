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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Материалы

Рубин - Ростов

18.11.2016, Пятница, 19:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 14 тур Рубин - Ростов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Ростов 1:0 Рубин
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Рубин 0:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Рубин 2:0 Ростов
7 тур
13 сентября, суббота 21:00 Ростов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Рубин 1:2 Ростов
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:45 Ростов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 1:1 Ростов
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Ростов 0:4 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
11 апреля, среда 18:00 Рубин 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +157

    горя 18 ноября 2016, 21:09

    вперед Ростов

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    Рейтинг: +415

    radga 18 ноября 2016, 20:56

    "Ростов" - достали!!!! Решения вопроса = просто. Мудко - отвали!!2

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    Рейтинг: +7221

    Serjoga 18 ноября 2016, 20:30

    Вот опять двойные стандарты судейства! Я болельщик Ростова, но Гацкан сыграл прямой ногой на Жемалетдинове больше заслуживал красной карточки, чем Кудряшов на Зобнине! Видимо на судейство влияет "артистизм" игроков! Казанец "не корячился от боли", хотя ему сильнее досталось, а Зобнин "умирал" в муках! Не повезло Кудряшову-на "клоуна" нарвался!

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    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 18 ноября 2016, 20:20

    думаю будет боевая ничья

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    Рейтинг: +13

    СВА 18 ноября 2016, 19:39

    поставил на победу ростова

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 18 ноября 2016, 00:06

    Вперёд Ростов!!!

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    Рейтинг: +33

    Don77 12 ноября 2016, 19:27

    Победы Ростову!

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