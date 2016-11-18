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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 18 ноября 2016
Рубин
18.11.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
85'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Гацкан
Замена
Саму
️️️️
Р. Рочина
81'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
80'
78'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
Замена
М. Девич
️️️️
М. Лестьенн
72'
58'
Желтая карточка
С. Навас
30'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
3
Самбрано
90
Бурлак
20
Санчес
88
Камболов
6
М'Вила
10
Жемалетдинов
16
Рочина
17
Лестьенн
9
Жонатас
4-1-2-2-1
35
Джанаев
13
Гранат
32
Мевля
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
16
Рочина
14
Саму
14
Саму
16
Рочина
17
Лестьенн
32
Девич
32
Девич
17
Лестьенн
8
Гацкан
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Гацкан
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Рубин - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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