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Серхио Санчес
Серхио Санчес
Завершил карьеру
3 апреля 1986 (40), Матаро
#20 | Защитник
185 см | 76 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Защитник «Рубина» Санчес может перейти в «Эспаньол»
2017.09.01 16:54
1
Санчес: «Во втором тайме с «Арсеналом» Бердыев поменял схему, и все получилось»
2017.07.30 07:49
5
Санчес: «Мы знаем, что много ошибаемся и получаем большие деньги, но хочется, чтобы градус ненависти и критики к «Рубину» снизился»
2017.04.16 00:26
5
Источник: «Рубин» летом продаст Сонга, Бергстрема и Санчеса
2017.04.06 23:04
13
Грасия: «Не хочу говорить плохо о Кверквелии»
2017.03.06 11:42
1
Кузнецов: «Задача-минимум для «Рубина» – четвертое место и Лига Европы»
2016.12.19 09:44
Вернблум дисквалифицирован на один матч за удар Санчеса
2016.11.30 16:23
9
Судья Егоров признал, что должен был удалить Вернблума за удар локтем в матче ЦСКА – «Рубин»
2016.11.29 20:08
7
Санчес: «Вернблум извинился, а я его простил»
2016.11.27 10:31
2
Серхио Санчес считает, что Грасия смог создать в «Рубине» настоящую футбольную семью
2016.11.17 20:42
Аршавин: «С 6-го номера «Рубина» вообще умираю»
2016.09.27 13:28
7
Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»
2016.09.21 11:31
2
Серхио Санчес: «Каждому игроку «Рубина» нужно что-то менять»
2016.08.22 18:49
3
Серхио Санчес: «Силу «Рубина» увидите через месяц»
2016.08.18 11:13
2
Фото
«Рубин» подписал Серхио Санчеса
2016.06.27 09:33
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