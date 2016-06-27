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«Рубин» подписал Серхио Санчеса

27 июня 2016, 09:33
4

«Рубин» подписал контракт с испанским защитником Серхио Санчесом. За казанцев испанец будет выступать под шестым номером.

«Серхио Санчес – очень квалифицированный, опытный футболист. Играл в «Малаге» у Хавьера Грасии, то есть главный тренер очень хорошо знает все его возможности. Мы очень рассчитываем на него, потому что позиция центрального защитника очень важна. А в игровой модели Хавьера это одна из основных позиций, поэтому он настоял на том, чтобы Серхио Санчес был у нас в «Рубине». Безусловно, этот игрок создаст определeнную конкуренцию в центральной зоне, которая, повторюсь, очень важна. Очень надеюсь, что с приходом Санчеса будет очень здоровая конкуренция с имеющимися футболистами, которая даст положительный результат», — сказал генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

Напомним, что прошлый сезон защитник провел в составе «Панатинаикоса».

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Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Санчес Серхио
Комментарии (4)
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RedWhiteFans2
1467009460
Хороший защитник. Удачи ему!
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JUVENTINO-666
1467012547
Что за тип
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badryashev
1467014562
Усиляют защиту. Пора о нападении подумать.
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barbardir
1467018600
ФК Малага (Казань)
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