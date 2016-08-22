Серхио Санчес: «Каждому игроку «Рубина» нужно что-то менять»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес недоволен игрой казанской команды в нынешнем сезоне.

«Наши ошибки повлияли на результат. Игру с «Анжи» нельзя было проигрывать. Мы все должны подумать о нашей игре, потому что так играть невозможно. Не все игроки выдали сто процентов от того, что могут. В том числе и я. Нам всем нужно больше выкладываться. Мы не забили пенальти и еще имели много моментов у чужих ворот. Наши соперники имели всего три момента и забили три мяча. Сейчас такой момент, что все складывается против нас, и удача отвернулась от «Рубина». Единственное что сейчас может изменить ситуацию в команде, это упорная работа. Наступает период, когда в этот сложный момент мы должны стать одной большой и сильной семьей. Мы должны быть все вместе и тренироваться еще больше, и следующая игра должна изменить ситуацию. Я на это надеюсь. В каждой игре мы имеем много моментов, но пока нам сильно не везет.

Каждому игроку нужно что-то менять индивидуально. На тренировках у нас все получается. Хорошая игра, реализация моментов, но как наступает игра, все проблемы выходят наружу. Мне сложно это объяснить. Четыре матча без побед – это слишком много, но это не ошибка тренера. Это не проблема поля или погоды, это наши ошибки, ошибки игроков. Это наша проблема, и сейчас настал момент доказать, что мы большая команда, большая семья. И только мы вместе сможем изменить эту ситуацию», – сказал Санчес.