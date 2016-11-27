Санчес: «Вернблум извинился, а я его простил»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес рассказал об адаптации в Казани. Также футболист прокомментировал эпизод с участием Понтуса Вернблума из матча 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

– Качество поля было не лучшим, зато это был матч двух играющих команд. Ничья справедлива.

– Как чувствуете себя справа?

– Мне удобнее играть в центре защиты, но для команды важнее, чтобы я был правым защитником. Значит, буду помогать «Рубину» на этой позиции.

– Что у вас произошло с Вернблумом?

– (Санчес показывает на разбитую губу) По телевизору же все показали. Он сказал мне, что сделал это не специально. Я его простил.

– В прошлом году вы играли за «Панатинаикос». Чем греческая лига отличается от чемпионата России?

– В России играть сложнее, и здесь выше конкуренция. И так считают многие.

– Как у вас обстоят дела с русским языком?

– Я знаю самые важные футбольные слова: «назад», «вперед», «слева», «справа», «вышли», «быстро», «спокойно».

– Вам нравится Казань?

– Там невероятная архитектура, много церквей, очень красивый Кремль. Это небольшой город, но очень уютный.

– С кем в этом чемпионате «Рубину» было сложнее всего?

– «Зенит» и «Локомотив». Это самые трудные матчи и самые организованные команды.

– И кто же станет чемпионов России?

– «Рубин». Почему нет? «Спартак», конечно, оторвался, но мы будем драться за еврокубки.