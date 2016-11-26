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    Вернблум может получить до четырех матчей дисквалификации за удар Санчеса в игре с «Рубином»

    Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум может быть дисквалифицирован на срок до четырех матчей в случае, если КДК РФС рассмотрит эпизод, случившийся в поединке 15-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Инцидент произошел на 23-й минуте игры: швед в борьбе ударил локтем в лицо защитника Серхио Санчеса. При этом неправомерное действие футболиста армейцев осталось незамеченным со стороны главного судьи Александра Егорова.

    В соответствии с регламентом, КДК имеет право «по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников».

    Если дело все-таки будет открыто, Вернблуму светит наказание в соответствии со статьей 94 «Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча», в третьем пункте которой сказано:

    «Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 18:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 ноября 2016, 20:39

      Этого пидораса нужно вообще отстранить от футбола, грязнейший и мерзопакостный игрок... Каждый матч этому упырю можно смело давать красную. По сравнению с ним Де йонг и Диего Коста, просто невинные младенцы.

      -3
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > ivanthebest 26 ноября 2016, 23:03

      Поддерживаю, то что он это сделал намеренно хорошо было видно!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ivanthebest 27 ноября 2016, 00:22

      ученик ковтуна и шембераса

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 ноября 2016, 20:10

      Стиль игры шведа,гнать его в три шеи или гражданство дать.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 ноября 2016, 20:08

      Вермблум всегда жестко играет, костолом еще тот..

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 ноября 2016, 18:51

      Костолом футбольный. его максимум на 20 минут надо выпускать а потом опять на 4 матча сажать.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > все_будет_AUDI 26 ноября 2016, 19:28

      а кого Велитон ломал в каждом матче??? с игорьком за пределами штрафной корпус в корпус столкнулись и всё.

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Каратель 26 ноября 2016, 19:53

      Изучи матч часть идиот и сколько он вратарей сломал! А потом тут пиши хрень всякую!

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Gwynbleidd 26 ноября 2016, 19:58

      да пачками он ломал в каждом матче,куда верблуму до него...ты бля тупой ишак раз велика тут вспоминаешь-обсуждаешь -статья то вермблума,а ты просто конский глор,не более

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Каратель 26 ноября 2016, 22:19

      а ты дебил малолетний, который не признает факты! Про Габулова вспомни идиот!

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Gwynbleidd 27 ноября 2016, 09:12

      ну дальше перечисляй...верблум в каждом матче отличается,велику до него далеко...ты коль скудоумием обладаешь огромным,так уж не хвастайся этим

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