Карпин выбрал между пивом и колой после матчей

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, чем лучше пополнять водный баланс организма после игр.

– Тема правильного питания для вас не чужда. Ранее Максим Глушенков заявил, что после матча может выпить две кружки пива. Расскажите, что в итоге правильнее для организма футболиста – пиво, кола, вода или что-то другое?

– Лучше – вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма. Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия.

Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра – ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет.

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