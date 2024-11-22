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    Карпин выбрал между пивом и колой после матчей

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, чем лучше пополнять водный баланс организма после игр.

    – Тема правильного питания для вас не чужда. Ранее Максим Глушенков заявил, что после матча может выпить две кружки пива. Расскажите, что в итоге правильнее для организма футболиста – пиво, кола, вода или что-то другое?

    Лучше – вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма. Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия.

    Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра – ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.11.2024 18:33
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1732290001
    ...между пивом и колой, я выбрал водку!)...
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    Snek
    1732291054
    В смысле пиво не химия? А процесс брожения - это разве не химический процесс? Дядя Валера в школе что-то прогулял...
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