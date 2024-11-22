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    • Акинфеев: «Попросил судью Иванова больше никогда ко мне не подходить»

    Акинфеев: «Попросил судью Иванова больше никогда ко мне не подходить»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о недавнем инциденте с арбитром.

    • Армейцы 19 октября на выезде победили «Динамо Мх» – 1:0.
    • Матч обслуживал Cергей Иванов.

    – Что еще вас бесит в нашем футболе?

    – Даже в игре я многое проглатываю, не злюсь. Иногда интересно почитать прессу, посмотреть, как кто-то кипит. Раньше был таким же, мог много рассказывать про тех же судей. Сейчас этого нет, все намного лайтовее.

    Единственное, не понравился один момент в нашем недавнем матче с махачкалинским «Динамо».

    – Что случилось?

    – На 82-й минуте ко мне подбежал главный арбитр и попросил побыстрее ввести мяч в игру.

    Я ему задал всего лишь один вопрос: «За 22 года карьеры у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, поэтому я попросил больше никогда ко мне не подходить.

    Зачем подбегать и провоцировать весь стадион? Тем более мы играли в Махачкале, где болельщики очень эмоциональны.

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 18:49
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    Комментарии (9)
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    рылы
    1732291903
    да потому что ты акинфеев, сцут тебе давать жёлтые за затяжки, а они, естественно, есть, как и у всех. вратарю махачкалы за точно такую же затяжку стопудово дали бы.
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    Alejandrrro
    1732292260
    39 жёлтых за карьеру - какие-то за затяжку времени. Сам не помнит, а какой-то Иванов должен помнить)) И это не даёт ему каких-либо привилегий и иммунитета от жёлтых.
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    Atom2020
    1732293032
    Мог бы сразу цитировать классику: "Добрый день. Я - король, дорогие мои." ... а то давай арбитров вопросами валить были у него там карточки или не были
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    sochi-2013
    1732293942
    Какие мы важные! Ты как челобитную царю подаешь?
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    fhnv
    1732294573
    Уходи уже в тренеры ...хорош
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    Питерский князь
    1732305453
    Не надо проглатывать. Нужно быть гетеро.
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