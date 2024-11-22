Акинфеев: «Попросил судью Иванова больше никогда ко мне не подходить»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о недавнем инциденте с арбитром.

Армейцы 19 октября на выезде победили «Динамо Мх» – 1:0.

Матч обслуживал Cергей Иванов.

– Что еще вас бесит в нашем футболе?

– Даже в игре я многое проглатываю, не злюсь. Иногда интересно почитать прессу, посмотреть, как кто-то кипит. Раньше был таким же, мог много рассказывать про тех же судей. Сейчас этого нет, все намного лайтовее.

Единственное, не понравился один момент в нашем недавнем матче с махачкалинским «Динамо».

– Что случилось?

– На 82-й минуте ко мне подбежал главный арбитр и попросил побыстрее ввести мяч в игру.

Я ему задал всего лишь один вопрос: «За 22 года карьеры у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, поэтому я попросил больше никогда ко мне не подходить.

Зачем подбегать и провоцировать весь стадион? Тем более мы играли в Махачкале, где болельщики очень эмоциональны.

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