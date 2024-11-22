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    Павлюченко оценил чемпионскую гонку в РПЛ

    Роман Павлюченко высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Зенит» и «Краснодар» находятся на верху турнирной таблицы благодаря своей стабильности. Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне.

    Они изрядно набирают очки против команд из нижней части турнирной таблицы. Это важно.

    «Локомотив» к этому числу я пока не причисляю. Думаю, железнодорожники будут наступать на пятки лидерам, но на весь сезон их не хватит.

    Может быть, ещe «Спартак» подтянется к этой тройке. В ЦСКА и «Динамо», честно говоря, я не верю», – заявил Павлюченко.

    • По итогам 15 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 37 очками.
    • «Зенит» идет на 2-м месте с 36 баллами.
    • Далее расположились «Локомотив» (34), «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    22.11.2024 17:57
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