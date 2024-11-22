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    Дюков дал оценку работе Карпина в сборной России

    Президент РФС Александр Дюков ответил, доволен ли он работой главного тренера сборной России Валерия Карпина в 2024 году.

    «Если говорить о работе сборной, то могу дать только очень высокую оценку. Мы видим это и по качеству игры, и по самоотдаче футболистов.

    Все-таки матчи неофициальные, товарищеские, но мы видим, что приезжают в сборную с желанием, а в матчах никто не отбывает номер.

    Никто не демонстрирует безразличие – это важно», – сказал Дюков.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 20:08
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    Комментарии (4)
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    qwertyйцукен
    1732297549
    А кто даст оценку работе Дюкова ?
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    Бриг
    1732304130
    Ну, смотреть эту сборную хочется.
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