Дюков дал оценку работе Карпина в сборной России

Президент РФС Александр Дюков ответил, доволен ли он работой главного тренера сборной России Валерия Карпина в 2024 году.

«Если говорить о работе сборной, то могу дать только очень высокую оценку. Мы видим это и по качеству игры, и по самоотдаче футболистов.

Все-таки матчи неофициальные, товарищеские, но мы видим, что приезжают в сборную с желанием, а в матчах никто не отбывает номер.

Никто не демонстрирует безразличие – это важно», – сказал Дюков.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.

Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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