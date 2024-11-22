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    Газизов: «А мы разве ссорились с Федуном?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу отношений с Леонидом Федуном.

    – Вы представляете, что когда‑нибудь сможете помириться с Федуном?

    – А мы разве ссорились? Были рабочие отношения. В их контексте все и происходило. Ничего личного.

    • Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • После увольнения он судился с клубом.
    • Также функционер требовал 399 млн рублей от Федуна, который тогда был владельцем «Спартака».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2024 20:29
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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1732297759
    запел по другому-больше лаять не будет на хозяина
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    рылы
    1732298705
    во всей этой херне я на стороне федуна. понял, что его тупо разводит очередной мелкий жулик - и уволил. и это жульё называет лазанье в чужой карман, из которого тащил деньги, рабочими отношениями.
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    Хулиганин
    1732301417
    Газизов присоединился к "Me To". Как выперли, полезло из него. Осталось обвинить в домогательствах.
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    VVM1964
    1732309764
    Ничего личного - только суды, дрязги и желание урвать деньжат ...
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