Газизов: «А мы разве ссорились с Федуном?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу отношений с Леонидом Федуном.
– Вы представляете, что когда‑нибудь сможете помириться с Федуном?
– А мы разве ссорились? Были рабочие отношения. В их контексте все и происходило. Ничего личного.
- Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- После увольнения он судился с клубом.
- Также функционер требовал 399 млн рублей от Федуна, который тогда был владельцем «Спартака».
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