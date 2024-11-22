Газизов: «А мы разве ссорились с Федуном?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу отношений с Леонидом Федуном.

– Вы представляете, что когда‑нибудь сможете помириться с Федуном?

– А мы разве ссорились? Были рабочие отношения. В их контексте все и происходило. Ничего личного.

Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения он судился с клубом.

Также функционер требовал 399 млн рублей от Федуна, который тогда был владельцем «Спартака».

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