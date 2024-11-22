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    Карпин ответил на призыв Дзюбы забыть все обиды

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о потенциальном возвращении Артема Дзюбы в национальную команду.

    – Ранее Артем Дзюба заявил, что, если бы сейчас был матч отбора с Польшей, его бы вызвали в сборную России.

    – Да, правильно. Он уже попадал в расширенный список. Потом что-то не срослось. Сейчас, если у кого-то что-то побаливает, мы их не вызываем – например, Головина.

    Но были бы официальные матчи отбора, мы вызывали бы всех лучших на данный момент.

    – Дзюбу вы не рассматриваете в силу его возраста? Ему уже 36 лет.

    – И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению.

    – Если бы не возраст, Артем сейчас проходил бы в состав сборной?

    – Не знаю, я над этим не задумывался. Были бы официальные матчи, тогда смотрели бы большую обойму игроков.

    – Его цитата: «По большому счету уже давно все забыто. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид». У вас еще есть обиды на Дзюбу?

    – Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной.

    На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого-то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока.

    • Дзюбы не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний форвард «Акрона» делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.11.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1732310096
    Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.==== Вот для чего Зюба прогибается..Но по ходу не быть ему лучшим бомбардиром в истории российской сборной.Гы гы
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