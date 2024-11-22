Аршавин определил причины игрового кризиса Соболева

Андрей Аршавин объяснил невыразительную игру Александра Соболева после трансфера в «Зенит».

«Мы задавали вопрос по поводу Соболева одному из тренеров нашего штаба. Как я и предполагал, когда человек тренируется один и не играет, он теряет тонус. Поэтому уходит больше времени, чтобы восстановиться, даже если бы он остался в предыдущей команде.

Понятно, что в «Зените», в новом коллективе ему сложнее. Болельщики тоже несладко его приняли. Это тоже накладывает отпечаток, хотя он сказал, что его это подстeгивает.

Важно будет, как он сыграет весной, потому что пока «Зенит» и так набирает очки», – сказал Аршавин.

В августе Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

После трансфера в «Зенит» форвард сделал 2+1 в 12 официальных матчах.

В РПЛ на его счету ни одного голевого действия в 8 играх.

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