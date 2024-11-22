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    • Медина объяснил, почему празднует забитые мячи в ворота ЦСКА

    Медина объяснил, почему празднует забитые мячи в ворота ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопросы о противостоянии с ЦСКА.

    • 27-летний парагваец выступал за армейцев с 2022 по 2023 год.
    • Затем его выкупили спартаковцы за 6 млн евро.

    – Это уже не первый твой гол армейцам в компенсированное время.

    – Хорошая традиция получается, правда? В прошлом году гол на нашем стадионе получился очень эмоциональным, ведь он позволил уйти от поражения.

    А сейчас я поставил точку в игре, и мы победили в гостях у ЦСКА в чемпионате впервые за много лет. За семь, верно? После матча тренер сделал на этом акцент, отметил важность успеха.

    – В обоих случаях – и год назад, и сейчас – ты оказывался в роли нападающего.

    – Такие особенные матчи, как дерби, часто не поддаются обычной логике, в них словно творится магия. Не могу сказать, что это было дежавю, но какое-то предчувствие, что снова смогу отличиться.

    Тренер дал мне задачу использовать свободное пространство (ведь мы имели на игрока больше), цепляться за мяч впереди. И в самой концовке я дождался своего шанса.

    – Почему решился на такой удар издали «за шиворот» Акинфееву?

    – А я просто понял, что нужно пробить как можно скорее, потому что судья мог дать финальный свисток.

    – Гол получился одним из самых красивых в твоей карьере?

    – Пожалуй, да.

    – После игры болельщики ЦСКА тебе писали?

    – Важнее, что я осчастливил болельщиков «Спартака». И команда должна продолжать в том же духе, чтобы их радовать: продвинуться в Кубке, побеждать в чемпионате. Мы всегда выступаем именно для фанатов.

    Кстати, после дерби получил от них огромное количество сообщений. Запомнилось видео от пары ребят: на нем они видят гол и очень эмоционально его празднуют. Получилось очень забавно.

    – В Парагвае знакомые спрашивали, каково это – оказаться в дерби по обе стороны? Для чемпионатов Латинской Америки это необычная практика.

    – Там это даже опасно. Хоть и редко случается. Помню, один парагваец сменил «Серро Портеньо» на «Олимпию». Так что да, после своего перехода часто слышал, что нужно быть аккуратнее. Но я принял правильное решение.

    – Многие футболисты не празднуют голы в ворота своих бывших команд. Но показалось, что ты на поле поддался моменту и даже не задумался об этом.

    Это футбол. Так что реакцию на забитый мяч можно назвать обычной. Думаю, в тот вечер мне было особенно важно отличиться – не только из-за фактора дерби, но и потому, что я вернулся после травмы. Эмоциональный момент.

    С уважением отношусь к своему предыдущему клубу, как уже говорил много раз. Но сейчас я в «Спартаке». Чувствую себя счастливым и собираюсь продолжать праздновать каждый гол в красно-белой футболке. Потому что голы – это самая красивая вещь в футболе.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    22.11.2024 23:11
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    Комментарии (8)
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    Питерский князь
    1732308801
    Это же срамтак, туда заходишь, как мужик, а выходишь с дыркой жопой. Если бы получилось, он бы отсосал, после забитого мяча Акенфееву. :)))
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    Cleaner
    1732308944
    Медина празднует забитые мячи в ворота ЦСКА потому что ему ПОФИГ все команды, за которые он играет. Капает БАБЛО на карту да и ладно. Таких людей никто не помнит. Завершит карьеру и никто и никогда о нем больше не вспомнит. Потому как он пустое место...(((
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