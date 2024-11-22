Медина объяснил, почему празднует забитые мячи в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопросы о противостоянии с ЦСКА.

27-летний парагваец выступал за армейцев с 2022 по 2023 год.

Затем его выкупили спартаковцы за 6 млн евро.

– Это уже не первый твой гол армейцам в компенсированное время.

– Хорошая традиция получается, правда? В прошлом году гол на нашем стадионе получился очень эмоциональным, ведь он позволил уйти от поражения.

А сейчас я поставил точку в игре, и мы победили в гостях у ЦСКА в чемпионате впервые за много лет. За семь, верно? После матча тренер сделал на этом акцент, отметил важность успеха.

– В обоих случаях – и год назад, и сейчас – ты оказывался в роли нападающего.

– Такие особенные матчи, как дерби, часто не поддаются обычной логике, в них словно творится магия. Не могу сказать, что это было дежавю, но какое-то предчувствие, что снова смогу отличиться.

Тренер дал мне задачу использовать свободное пространство (ведь мы имели на игрока больше), цепляться за мяч впереди. И в самой концовке я дождался своего шанса.

– Почему решился на такой удар издали «за шиворот» Акинфееву?

– А я просто понял, что нужно пробить как можно скорее, потому что судья мог дать финальный свисток.

– Гол получился одним из самых красивых в твоей карьере?

– Пожалуй, да.

– После игры болельщики ЦСКА тебе писали?

– Важнее, что я осчастливил болельщиков «Спартака». И команда должна продолжать в том же духе, чтобы их радовать: продвинуться в Кубке, побеждать в чемпионате. Мы всегда выступаем именно для фанатов.

Кстати, после дерби получил от них огромное количество сообщений. Запомнилось видео от пары ребят: на нем они видят гол и очень эмоционально его празднуют. Получилось очень забавно.

– В Парагвае знакомые спрашивали, каково это – оказаться в дерби по обе стороны? Для чемпионатов Латинской Америки это необычная практика.

– Там это даже опасно. Хоть и редко случается. Помню, один парагваец сменил «Серро Портеньо» на «Олимпию». Так что да, после своего перехода часто слышал, что нужно быть аккуратнее. Но я принял правильное решение.

– Многие футболисты не празднуют голы в ворота своих бывших команд. Но показалось, что ты на поле поддался моменту и даже не задумался об этом.

– Это футбол. Так что реакцию на забитый мяч можно назвать обычной. Думаю, в тот вечер мне было особенно важно отличиться – не только из-за фактора дерби, но и потому, что я вернулся после травмы. Эмоциональный момент.

С уважением отношусь к своему предыдущему клубу, как уже говорил много раз. Но сейчас я в «Спартаке». Чувствую себя счастливым и собираюсь продолжать праздновать каждый гол в красно-белой футболке. Потому что голы – это самая красивая вещь в футболе.

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