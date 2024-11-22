Писарев назвал российского защитника, способного заиграть в «Ювентусе»

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что защитник «Ростова» Максим Осипенко подойдет «Ювентусу».

«Это готовый игрок для «Ювентуса», для Мотты. Я вам серьeзно говорю, Осипенко играет как современный центральный защитник. Это то, что Мотта делает в «Ювентусе» и то, куда движется футбол.

Центральный защитник, который не боится идти вперeд, до штрафной идти, отдавать, замыкать», – сказал Писарев.

Рыночная стоимость Осипенко – 5 миллионов евро.

Он в «Ростове» с января 2020 года.

В этом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

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