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    • Писарев назвал российского защитника, способного заиграть в «Ювентусе»

    Писарев назвал российского защитника, способного заиграть в «Ювентусе»

    Тренер сборной России Николай Писарев считает, что защитник «Ростова» Максим Осипенко подойдет «Ювентусу».

    «Это готовый игрок для «Ювентуса», для Мотты. Я вам серьeзно говорю, Осипенко играет как современный центральный защитник. Это то, что Мотта делает в «Ювентусе» и то, куда движется футбол.

    Центральный защитник, который не боится идти вперeд, до штрафной идти, отдавать, замыкать», – сказал Писарев.

    • Рыночная стоимость Осипенко – 5 миллионов евро.
    • Он в «Ростове» с января 2020 года.
    • В этом сезоне игрок забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    22.11.2024 18:41
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    Комментарии (7)
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    Desma
    1732294582
    Ага, Максим Осипенко подойдет «Ювентусу», а Дмитрий Баринов подойдёт условному "Кальяри". Вопрос лишь в том, позовут их туда!?
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    qwertyйцукен
    1732296526
    Непонятно все это.Россия воюет.И воюет с НАТО. Все это знают. А кто не знает пусть посмотрит по телевизору Соловьева и Скабееву. А тута спокойно так обсуждают переход российского в Италию--страну НАТО. И почему здесь молчат патриоты --- циклоп, иваны5, семеныч , айболид и этот, как его...Таврида. Да. Как они допускают такое явное предательство, когда футболист уезжает к врагам ? Ну сами подумайте---во время Великой Отечественной футболист из СССР уезжает играть за Германию.Это как ?
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    FCSpartakM
    1732297844
    это он понял по игре с Сирией? Сколько этот современный защитник уже напривозил вкупе с коллегами в этом сезоне.
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    Питерский князь
    1732304958
    Единственный готовый защитник сборной РФ, который готов играть в Европе, это Дуглас Сантос. :)))))))) На втором месте Круговой.
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