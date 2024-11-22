Акинфеев: «Боюсь представить, какой у нас сейчас уровень по сравнению с европейскими клубами»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал об уровне российских клубов после нескольких лет отстранения.

– Если про футбол в России в целом – его уровень упал?

– Невозможно объективно судить об уровне нашего футбола, потому что мы не можем сопоставить игру наших команд с европейскими.

Последние еврокубки у ЦСКА были в сезоне-20/21. Тогда в нашей группе в Лиге Европы были загребское «Динамо», «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг». Думали: «Ну второе место точно займем!» А в итоге четвертое.

Вот это был наш уровень на тот момент. Какой сейчас – боюсь представить.

– Да уж.

– Мне жаль нынешнее поколение футболистов. Я за свою карьеру поиграл во всех турнирах, в которых можно было – как на клубном уровне, так и в сборной. Благодарен Господу за то время.

А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь.

Дай бог, чтобы, когда мы вернулись в международные матчи, между Россией и ними не было пропасти.

Команды из России не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Акинфеев в 2005 году выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА.

Со сборной России вратарь брал бронзу Евро-2008 и доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

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