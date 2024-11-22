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    • Акинфеев: «Боюсь представить, какой у нас сейчас уровень по сравнению с европейскими клубами»

    Акинфеев: «Боюсь представить, какой у нас сейчас уровень по сравнению с европейскими клубами»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал об уровне российских клубов после нескольких лет отстранения.

    – Если про футбол в России в целом – его уровень упал?

    – Невозможно объективно судить об уровне нашего футбола, потому что мы не можем сопоставить игру наших команд с европейскими.

    Последние еврокубки у ЦСКА были в сезоне-20/21. Тогда в нашей группе в Лиге Европы были загребское «Динамо», «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг». Думали: «Ну второе место точно займем!» А в итоге четвертое.

    Вот это был наш уровень на тот момент. Какой сейчас – боюсь представить.

    – Да уж.

    – Мне жаль нынешнее поколение футболистов. Я за свою карьеру поиграл во всех турнирах, в которых можно было – как на клубном уровне, так и в сборной. Благодарен Господу за то время.

    А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь.

    Дай бог, чтобы, когда мы вернулись в международные матчи, между Россией и ними не было пропасти.

    • Команды из России не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
    • Акинфеев в 2005 году выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА.
    • Со сборной России вратарь брал бронзу Евро-2008 и доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 20:37
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1732297880
    ..."А кто увидит нас, тот сразу ахнет и от кого-то жаренным запахнет"(с)...
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    qwertyйцукен
    1732298311
    А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь.===== Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь.
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    рылы
    1732298863
    ну так найдите себе соперника, да проверьте в товарняке. зенит же как-то ищет и находит. кто у вас там в братья записан? партизан? ну вот с ним и сыграйте для начала.
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    VVM1964
    1732310165
    Конифеев, ты что плетешь то - " Мы бы точно вышли из подгруппы" на любом турнире !!! - "старший сказал" (с)... )))
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