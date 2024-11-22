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    Черданцев решил закончить перепалку с Карпиным

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал прекратить заочный спор с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

    «Эти пререкания надо закончить. Все эти слова ничего не меняют, каждый из нас занимается своим делом. И я, и Карпин прошли свой путь и добились определенных успехов, мы почти ровесники.

    Я всегда ценил Валерия Карпина и как футболиста, и как тренера. Этот якобы наш конфликт высосан из пальца. На заголовки разлетелось то, что я сказал на ходу блогеру в его телефон, опаздывая на трансляцию и не особо задумываясь над формулировками.

    Мало ли, почему я был не в настроении в тот момент. Меня не предупреждали об интервью. Я не готовился, не думал, что сказать на ту или иную тему.

    Ко мне подошел коллега с уже включенным на запись телефоном. У меня не было никаких намерений вступать в дискуссию, тем более через прессу, с Валерием Карпиным или как‑то его словесно задеть.

    Но если читать письменную расшифровку сказанного, получилось невежливо по отношению к главному тренеру сборной. К сожалению, сейчас так устроен мир, что ради просмотров из любой мухи раздувают слона.

    У меня нет никаких проблем с Валерием Карпиным и никаких претензий тоже нет. Тем более мы оба водолеи, а водолеи люди эмоциональные, но друг друга понимающие», – сказал Черданцев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2024 19:07
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    crf575757
    1732294094
    Господи ! Да когда же этого дилетанта от футбола с его гнусавым голосом уберут с ТВ !? ЧЕРДАНЦЕВ ! Вон из футбола!!
    Ответить
    gor77
    1732294114
    Даааа, уж!))) Как говорила умная София Марковна: - Мудаизм таки превзошел все религии мира по числу последователей.))))
    Ответить
    subbotaspartak
    1732294154
    Сколько присосок вокруг спортсменов
    Ответить
    Desma
    1732294341
    Как говорил А.Н.Лукьянов, председатель ВС СССР, по процедурному вопросу: "Кончил, не кончил-3 минуты"
    Ответить
    Хулиганин
    1732295450
    Братки из Ростова попросили с завалить хлебало? А Питерские не вписались? Злобный гном
    Ответить
    andr45
    1732295840
    Удивительная самокритика Черданцева)
    Ответить
    шахта Заполярная
    1732300829
    Кто то сильно поговорил с чердаком, даже в написанном интервью чувствуется как заикается
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    FWSPM
    1732302008
    Давайте жить дружно
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    Питерский князь
    1732304259
    Это петушиный след. Те кто подходят с включённый диктофоном на 100% болельщики срамтака. Дырявая низость, ничего святого, подставлять, чисто по мясному. А то, как поступают с их капитанами, вообще молчу. Мало, что им жопу порвали, так и выкидывают из команды со скандалами. Если ты моральный урод, считай себя болельщикам срамтака. :)))
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    VVM1964
    1732310507
    Черданцев решил захлопнуть свой "чердак" ?...
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