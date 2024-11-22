Черданцев решил закончить перепалку с Карпиным

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал прекратить заочный спор с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«Эти пререкания надо закончить. Все эти слова ничего не меняют, каждый из нас занимается своим делом. И я, и Карпин прошли свой путь и добились определенных успехов, мы почти ровесники.

Я всегда ценил Валерия Карпина и как футболиста, и как тренера. Этот якобы наш конфликт высосан из пальца. На заголовки разлетелось то, что я сказал на ходу блогеру в его телефон, опаздывая на трансляцию и не особо задумываясь над формулировками.

Мало ли, почему я был не в настроении в тот момент. Меня не предупреждали об интервью. Я не готовился, не думал, что сказать на ту или иную тему.

Ко мне подошел коллега с уже включенным на запись телефоном. У меня не было никаких намерений вступать в дискуссию, тем более через прессу, с Валерием Карпиным или как‑то его словесно задеть.

Но если читать письменную расшифровку сказанного, получилось невежливо по отношению к главному тренеру сборной. К сожалению, сейчас так устроен мир, что ради просмотров из любой мухи раздувают слона.

У меня нет никаких проблем с Валерием Карпиным и никаких претензий тоже нет. Тем более мы оба водолеи, а водолеи люди эмоциональные, но друг друга понимающие», – сказал Черданцев.

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