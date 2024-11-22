Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» с Дзюбой – 3:0

    «Рубин» крупно выиграл в стартовом матче 16-го тура чемпионата России.

    Казанцы дома победили «Акрон» со счетом 3:0 благодаря дублю Мирлинда Даку и голу Джоэла Фамейе с пенальти.

    36-летний Артем Дзюба провел на поле все 90 минут.

    «Рубин» набрал 22 очка и закрепился на 7-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» остался на 9-й строчке в лиге.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Акрон (Тольятти) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Даку, 10; 2:0 – Даку, 20; 3:0 – Фамейе (с пенальти), 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Тренер «Акрона» объяснил крупное поражение от «Рубина»
    Рахимов высказался о победе «Рубина» над «Акроном»
    Дзюба прокомментировал разгромное поражение «Акрона» от «Рубина» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2024 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1732300304
    Вот надо было обязательно дрочера упомянуть?
    Ответить
    рылы
    1732301286
    днищенские заголовки подвезли. дубина прав.
    Ответить
    FWSPM
    1732302185
    Что то Акрон совсем протух
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 