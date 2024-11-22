РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» с Дзюбой – 3:0

«Рубин» крупно выиграл в стартовом матче 16-го тура чемпионата России.

Казанцы дома победили «Акрон» со счетом 3:0 благодаря дублю Мирлинда Даку и голу Джоэла Фамейе с пенальти.

36-летний Артем Дзюба провел на поле все 90 минут.

«Рубин» набрал 22 очка и закрепился на 7-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» остался на 9-й строчке в лиге.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Акрон (Тольятти) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Даку, 10; 2:0 – Даку, 20; 3:0 – Фамейе (с пенальти), 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов