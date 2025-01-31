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Академия Пушкаша
Джоэл Фамейе
€ 600 тыс
Джоэл Фамейе
Академия Пушкаша
14 мая 1997 (29), Кумаси
#7 | Нападающий
180 см
Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
«Балтика» назвала двух игроков, которые пропустят суперфинал Кубка России
2024.06.01 20:03
2
Ганский нападающий «Балтики» выбыл до конца сезона
2024.04.29 09:16
Фото
Фамейе из «Балтики» получил тяжелую травму после фола Гоцука
2024.03.30 20:19
9
Фото
«Балтика» арендовала форварда «Рубина»
2024.02.08 15:29
2
«Балтика» усилится еще одним нападающим «Рубина»
2024.02.06 21:09
Форвард «Рубина» рассказал о голодном детстве в Гане
2023.12.06 00:07
Форвард «Рубина» рассказал о работе с Марадоной
2023.12.05 11:59
1
Форвард «Рубина» Фамейе рассказал о расизме в «Оренбурге» со стороны одноклубника
2023.12.05 10:08
3
«Рубин» хочет расстаться с двумя футболистами
2023.08.24 16:46
3
Видео
Фамейе забил «Оренбургу» ребром
2023.07.30 15:52
6
Футболист «Рубина» попал в расширенный состав сборной Ганы на ЧМ-2022
2022.11.05 10:19
Фамейе назвал причину неудачного старта «Рубина» в Первой лиге
2022.08.08 23:35
Фамейе перешел в «Рубин» из-за Слуцкого: «Он большой человек, я часто видел его по телевизору»
2022.06.17 11:16
1
«Прости, пожалуйста». Фамейе извинился перед сотрудницей «Уфы», которая расплакалась после вылета в ФНЛ
2022.06.05 01:22
3
Фамейе будет получать в «Рубине» 4 миллиона рублей в месяц. У игрока были предложения из РПЛ (Сергей Ильев)
2022.06.03 19:39
4
«Рубин» увеличил зарплату Фамейе в 2-3 раза по сравнению с «Оренбургом» («СЭ»)
2022.06.02 23:53
Фото
Фамейе бесплатно перешел из «Оренбурга» в «Рубин». Это шестой новичок казанцев
2022.06.02 20:41
1
Видео
Сотрудница «Уфы» расплакалась после вылета в ФНЛ. Ее утешал Фамейе из «Оренбурга»
2022.05.28 21:06
Сергеев – лучший игрок сезона в ФНЛ, Осинькин – лучший тренер
2021.05.25 15:15
2
Видео
Фамейе после гола в ворота «Динамо» поддержал движение Black Lives Matter. Его освистали
2020.07.22 20:11
11
Васютин, Прохин, Смольников – в основе «Зенита» на матч с «Оренбургом»; Аюпов, Липовой, Фамейе сыграют у гостей
2020.07.15 19:38
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«Спартак» пропустил от «Оренбурга» на 17-й минуте
2020.03.14 14:33
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«Оренбург» купил у «Динамо-Брест» форварда Фамейе
2019.07.12 17:30
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