Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Сергеев – лучший игрок сезона в ФНЛ, Осинькин – лучший тренер

    ФНЛ наградила лучших футболистов и тренеров по итогам сезона-2020/21.

    Лучший игрок: Иван Сергеев («Крылья Советов»);

    Лучший тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»);

    Лучший нападающий: Иван Сергеев («Крылья Советов»);

    Лучший полузащитник: Антон Зиньковский («Крылья Советов»);

    Лучший защитник: Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»);

    Лучший вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»);

    Лучший молодой футболист: Эдуард Сперцян («Краснодар-2»);

    Лучший легионер: Джоэл Фамейе («Оренбург»);

    Открытие сезона: Дмитрий Воробьев («Оренбург»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85817
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru