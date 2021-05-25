Сергеев – лучший игрок сезона в ФНЛ, Осинькин – лучший тренер

ФНЛ наградила лучших футболистов и тренеров по итогам сезона-2020/21.
Лучший игрок: Иван Сергеев («Крылья Советов»);
Лучший тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»);
Лучший нападающий: Иван Сергеев («Крылья Советов»);
Лучший полузащитник: Антон Зиньковский («Крылья Советов»);
Лучший защитник: Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»);
Лучший вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»);
Лучший молодой футболист: Эдуард Сперцян («Краснодар-2»);
Лучший легионер: Джоэл Фамейе («Оренбург»);
Открытие сезона: Дмитрий Воробьев («Оренбург»).
Источник: Официальный сайт ФНЛ