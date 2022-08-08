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    Фамейе назвал причину неудачного старта «Рубина» в Первой лиге

    Форвард «Рубина» Джоэл Фамейе прокомментировал результаты команды в Первой лиге.

    • Сегодня казанцы сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2).
    • «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах.
    • Команда занимает 9-е место в таблице.

    – Ничья в Нижнекамске – потеря очков для «Рубина»?

    – Да, потеря. Чемпионат только начался, но, безусловно, каждое очко важно. Впереди много игр, все мы должны собраться и сплотиться, улучшить наше турнирное положение.

    – От «Рубина» все ждали лучших результатов, но пока команда на девятом месте. Что не так?

    – Нужно делать выводы и учиться на своих ошибках. Это непростая лига, все на нас настраиваются по-особенному, играют с сумасшедшей мотивацией.

    Но мы должны делать свою работу. Мы будем биться на поле и стараться побеждать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2022 23:35
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