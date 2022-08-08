Фамейе назвал причину неудачного старта «Рубина» в Первой лиге

Форвард «Рубина» Джоэл Фамейе прокомментировал результаты команды в Первой лиге.

Сегодня казанцы сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2).

«Рубин» набрал 5 очков в 4 турах.

Команда занимает 9-е место в таблице.

– Ничья в Нижнекамске – потеря очков для «Рубина»?

– Да, потеря. Чемпионат только начался, но, безусловно, каждое очко важно. Впереди много игр, все мы должны собраться и сплотиться, улучшить наше турнирное положение.

– От «Рубина» все ждали лучших результатов, но пока команда на девятом месте. Что не так?

– Нужно делать выводы и учиться на своих ошибках. Это непростая лига, все на нас настраиваются по-особенному, играют с сумасшедшей мотивацией.

Но мы должны делать свою работу. Мы будем биться на поле и стараться побеждать.