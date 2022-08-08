Фамейе назвал причину неудачного старта «Рубина» в Первой лиге

Форвард «Рубина» Джоэл Фамейе прокомментировал результаты команды в Первой лиге.
- Сегодня казанцы сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2).
- «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах.
- Команда занимает 9-е место в таблице.
– Ничья в Нижнекамске – потеря очков для «Рубина»?
– Да, потеря. Чемпионат только начался, но, безусловно, каждое очко важно. Впереди много игр, все мы должны собраться и сплотиться, улучшить наше турнирное положение.
– От «Рубина» все ждали лучших результатов, но пока команда на девятом месте. Что не так?
– Нужно делать выводы и учиться на своих ошибках. Это непростая лига, все на нас настраиваются по-особенному, играют с сумасшедшей мотивацией.
Но мы должны делать свою работу. Мы будем биться на поле и стараться побеждать.
Источник: «Спорт-Экспресс»