Форвард «Рубина» Фамейе рассказал о расизме в «Оренбурге» со стороны одноклубника

О! Щас подсуетятся в фифе.. Плюс еще пару годиков к бану! :) Застрельщиком будет 404
Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе рассказал о своей реакции, когда столкнулся с расизмом со стороны одноклубника в «Оренбурге».
– Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».
– Он ухал, оскорблял тебя?
– Не хотел бы распространяться.
– Какой была твоя реакция?
– Я был холоден как лед.
- Фамейе провел за «Рубин» в нынешнем сезоне 20 матчей, в которых забил 3 гола.
- Он играл за «Оренбург» с 2019 по 2022 годы.