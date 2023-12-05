Форвард «Рубина» Фамейе рассказал о расизме в «Оренбурге» со стороны одноклубника

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе рассказал о своей реакции, когда столкнулся с расизмом со стороны одноклубника в «Оренбурге».

– Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».

– Он ухал, оскорблял тебя?

– Не хотел бы распространяться.

– Какой была твоя реакция?

– Я был холоден как лед.