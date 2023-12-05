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    • Форвард «Рубина» Фамейе рассказал о расизме в «Оренбурге» со стороны одноклубника

    Форвард «Рубина» Фамейе рассказал о расизме в «Оренбурге» со стороны одноклубника

    Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе рассказал о своей реакции, когда столкнулся с расизмом со стороны одноклубника в «Оренбурге».

    – Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».

    – Он ухал, оскорблял тебя?

    – Не хотел бы распространяться.

    – Какой была твоя реакция?

    – Я был холоден как лед.

    • Фамейе провел за «Рубин» в нынешнем сезоне 20 матчей, в которых забил 3 гола.
    • Он играл за «Оренбург» с 2019 по 2022 годы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8559

      BarStep 2 часа назад

      О! Щас подсуетятся в фифе.. Плюс еще пару годиков к бану! :) Застрельщиком будет 404

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5700

      Ziklop 3 часа назад

      тебе повезло что с Дзюбой в одной команде не играл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 3 часа назад

      Стукачек)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +877

      FaTeK1945ru > TIMOTHY 2 часа назад

      ...интересно,что он скажет о РУБИНе когда уйдёт???

      0
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