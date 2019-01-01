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Фамейе бесплатно перешел из «Оренбурга» в «Рубин». Это шестой новичок казанцев

«Рубин» подписал нападающего «Оренбурга» Джоэла Фамейе.

25-летний ганец сменил команду на правах свободного агента.

Футболист заключил с казанским клубом контракт до июня 2025 года.

  • Фамейе выступал за «Оренбург» с 2019 года.
  • За 3 сезона он забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 90 матчах.
  • Рыночная стоимость форварда – 1,2 миллиона евро.
  • «Рубин» оформил 6-й трансфер в это межсезонье. Все сделки – бесплатные.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Рубина»

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