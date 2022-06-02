Фамейе бесплатно перешел из «Оренбурга» в «Рубин». Это шестой новичок казанцев

«Рубин» подписал нападающего «Оренбурга» Джоэла Фамейе.
25-летний ганец сменил команду на правах свободного агента.
Футболист заключил с казанским клубом контракт до июня 2025 года.
- Фамейе выступал за «Оренбург» с 2019 года.
- За 3 сезона он забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 90 матчах.
- Рыночная стоимость форварда – 1,2 миллиона евро.
- «Рубин» оформил 6-й трансфер в это межсезонье. Все сделки – бесплатные.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Рубина»