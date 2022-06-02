Фамейе бесплатно перешел из «Оренбурга» в «Рубин». Это шестой новичок казанцев

«Рубин» подписал нападающего «Оренбурга» Джоэла Фамейе.

25-летний ганец сменил команду на правах свободного агента.

Футболист заключил с казанским клубом контракт до июня 2025 года.

Фамейе выступал за «Оренбург» с 2019 года.

За 3 сезона он забил 36 голов и сделал 11 ассистов в 90 матчах.

Рыночная стоимость форварда – 1,2 миллиона евро.

«Рубин» оформил 6-й трансфер в это межсезонье. Все сделки – бесплатные.

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