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    Форвард «Рубина» рассказал о работе с Марадоной

    Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе поделился воспоминаниями от выступлений в брестском «Динамо» в период, когда там работал Диего Марадона.

    – Ты играл в брестском «Динамо», когда там работал Диего Марадона. Главное воспоминание о нем?

    – Диего, упокой господь его душу, один из величайших людей в истории футбола. Каждый, кто провел с ним хотя бы миг, вспоминает его с радостью. А я сидел с ним так же, как сейчас с тобой, и это честь.

    Первая наша игра с Марадоной – против солигорского «Шахтера». В первом тайме я упустил пару верных моментов. В перерыве Диего показал на меня: «Хочу поговорить с этим парнем».

    И начал на испанском, думая, что я откуда-нибудь из Южной Америки. Я замотал головой: «Не-не, не понимаю». Когда наладили связь, Диего сказал: «Ты играешь классно. Просто надо успокоиться. Когда пора забивать, ты в панике. Отсюда потери, ошибки».

    Меня просто отпустило. Легендарный Марадона со мной поговорил! На следующий матч я поддел под футболку майку с портретом Диего. И показал ее, оформив хет-трик. В благодарность за помощь. Не спешить – простой, но ценный совет.

    • Марадона был назначен председателем правления брестского «Динамо» в мае 2018 года. Однако он не приезжал в Беларусь с июля 2018-го.
    • Фамейе выступал в брестском «Динамо» с 2016 по 2019 годы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4091

      acor94 2 часа назад

      Никогда не уважал все эти идолопоклонничества.

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