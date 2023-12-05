Форвард «Рубина» рассказал о работе с Марадоной

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе поделился воспоминаниями от выступлений в брестском «Динамо» в период, когда там работал Диего Марадона.

– Ты играл в брестском «Динамо», когда там работал Диего Марадона. Главное воспоминание о нем?

– Диего, упокой господь его душу, один из величайших людей в истории футбола. Каждый, кто провел с ним хотя бы миг, вспоминает его с радостью. А я сидел с ним так же, как сейчас с тобой, и это честь.

Первая наша игра с Марадоной – против солигорского «Шахтера». В первом тайме я упустил пару верных моментов. В перерыве Диего показал на меня: «Хочу поговорить с этим парнем».

И начал на испанском, думая, что я откуда-нибудь из Южной Америки. Я замотал головой: «Не-не, не понимаю». Когда наладили связь, Диего сказал: «Ты играешь классно. Просто надо успокоиться. Когда пора забивать, ты в панике. Отсюда потери, ошибки».

Меня просто отпустило. Легендарный Марадона со мной поговорил! На следующий матч я поддел под футболку майку с портретом Диего. И показал ее, оформив хет-трик. В благодарность за помощь. Не спешить – простой, но ценный совет.