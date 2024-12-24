«Рубин» готов расстаться с пятью игроками

«Рубин» определился с футболистами, которых готов продать или отдать в аренду. Это защитник Рустам Ашурматов, полузащитник Умарали Рахмоналиев, вингеры Александр Ломовицкий и Даниил Кузнецов, а также нападающий Джоэл Фамейе. При этом «Рубин» нацелен на покупку центрального защитника.
По данным журналиста Ивана Карпова, казанцам будет тяжело пристроить Ломовицкого из-за оклада в 4-5 миллионов рублей.
Рахмоналиев не хочет возвращаться в Узбекистан, хотя им интересуются «Навбахор», «Пахтакор», «Бунедкор», а также «Нефтчи». Игрок ищет варианты в Турции и Австралии – оттуда есть интерес от «Бодрумспора» и «Вестерн Сидней Уондерерс».
У Кузнецова осенью случился конфликт с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Сообщается, что игрок уйдет в бесплатную аренду в «Урал» с опцией выкупа за 3 миллиона евро, но официально клубы этого не подтверждали.
- 27-летний ганец Фамейе провел в этом сезоне 6 матчей, забил 1 гол.
- 26-летний Ломовицкий принял участие в 3 поединках в сезоне-2024/25.
- 21-летний узбекистанец Рахмоналиев сыграл в текущем сезоне в 7 матчах, отметился 1 ассистом.
- На счету 26-летнего узбекистанца Ашурматова 14 встреч в этом сезоне.
- 21-летний Кузнецов в текущем сезоне принял участие в 6 матчах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.