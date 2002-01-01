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Фамейе перешел в «Рубин» из-за Слуцкого: «Он большой человек, я часто видел его по телевизору»

Нападающий Джоэл Фамейе назвал причины перехода из «Оренбурга» в «Рубин».

– Джоэл, расскажи, как произошел твой переход в «Рубин».

– Во-первых, хочу поприветствовать болельщиков «Рубина», всю команду, город и республику Татарстан. Очень приятно оказаться в таком клубе, как «Рубин».

Сначала мне позвонил спортивный директор. Затем у меня была возможность поговорить с главным тренером. Он большой человек, я часто видел его на экране телевизора, и встретиться с таким тренером лично для меня, молодого игрока, это невероятно. У меня же есть возможность показать свои способности, свой талант.

«Рубин» – один из лучших клубов в России, этот клуб знают в Гане. Это большой шанс для меня. Хотя решение не было простым, ведь мы вышли в Премьер-лигу. Мне нужно было посоветоваться со своей семьей, со всеми, кто мог мне дать совет.

Главная причина перехода – это тренер и большой клуб. Поэтому я сделал этот выбор.

– Ты пробился в Премьер-лигу, но решил остаться в ФНЛ.

– Каждый футболист хочет играть в Премьер-лиге, на высочайшем уровне. Но, повторюсь, «Рубин» – большой клуб. Я верю, что мы можем вернуть клуб в Премьер-лигу. У нас хорошая команда с качественными игроками. Так что у нас есть все шансы выйти в Премьер-лигу.

  • Фамейе будет получать в «Рубине» 4 миллиона рублей в месяц – в 3 раза больше, чем в «Оренбурге».
  • У него были предложения от «Ахмата» и «Пари НН», но с меньшими зарплатами.
  • «Рубин» впервые с 2002 года выступит в ФНЛ (1-м дивизионе).

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Источник: сайт «Рубина»

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Сегодня, 11:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +15997

    ilichkadr 30 минут назад

    Да, уж....... про Гану явно загнул.

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