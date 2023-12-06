Форвард «Рубина» рассказал о голодном детстве в Гане

Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе не скрывает, что в детстве приходилось в Гане голодать.

– В детстве вы не голодали?

– И такое было, можно сказать. Когда я ходил в школу, стоял перед выбором: сходить там в столовую и обойтись дома без ужина или ходить целый день голодным и поесть дома. Почему я сейчас не завтракаю? Потому что в детстве даже не знал, что это такое. Сейчас на сборах тренеры настаивают: завтрак обязателен. Это для меня проблема, ведь в детстве я вообще не завтракал.

Нечего говорить о том, что у меня не было своего мяча. Поначалу я выходил играть в футбол босиком. А тренироваться начал в резиновой обуви, не предназначенной для спорта. Кто-то увидел, что я хорош, и подошел: «У тебя совсем нет бутс? Я тебе куплю».

– Ты бы выдержал такой ритм жизни, как мама?

– Это было слишком жестко. Сколько раз я видел ее в слезах. И только теперь понимаю, почему она плакала.

– Отца ты когда-нибудь видел? И хотел бы?

– Следующий вопрос.