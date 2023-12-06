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    Форвард «Рубина» рассказал о голодном детстве в Гане

    Нападающий «Рубина» Джоэл Фамейе не скрывает, что в детстве приходилось в Гане голодать.

    – В детстве вы не голодали?

    – И такое было, можно сказать. Когда я ходил в школу, стоял перед выбором: сходить там в столовую и обойтись дома без ужина или ходить целый день голодным и поесть дома. Почему я сейчас не завтракаю? Потому что в детстве даже не знал, что это такое. Сейчас на сборах тренеры настаивают: завтрак обязателен. Это для меня проблема, ведь в детстве я вообще не завтракал.

    Нечего говорить о том, что у меня не было своего мяча. Поначалу я выходил играть в футбол босиком. А тренироваться начал в резиновой обуви, не предназначенной для спорта. Кто-то увидел, что я хорош, и подошел: «У тебя совсем нет бутс? Я тебе куплю».

    – Ты бы выдержал такой ритм жизни, как мама?

    – Это было слишком жестко. Сколько раз я видел ее в слезах. И только теперь понимаю, почему она плакала.

    – Отца ты когда-нибудь видел? И хотел бы?

    – Следующий вопрос.

    • Фамейе покинул Гану в 2016 году, когда у местного клуба «Олл Старз» его арендовала белорусская «Белшина».
    • Затем игрок 3 года провел в брестском «Динамо».
    • В 2019-2022 годах Фамейе был в «Оренбурге».

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    Источник: Sport24

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