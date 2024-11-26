Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Джоэл Фамейе - статистика

Академия Пушкаша
14 мая 1997 (29), Кумаси
#7 | Нападающий
180 см
Гана
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА
3 : 0
26.11.2024
Рубин
1' - 46'
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Рубин
0 : 0
06.11.2024
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
01.10.2024
Факел
46' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 0
17.09.2024
Рубин
63' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
15
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
5
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+