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Академия Пушкаша
Джоэл Фамейе
Статистика
€ 600 тыс
Джоэл Фамейе - статистика
Академия Пушкаша
14 мая 1997 (29), Кумаси
#7 | Нападающий
180 см
Гана
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА
3 : 0
26.11.2024
Рубин
1' - 46'
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Рубин
0 : 0
06.11.2024
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
01.10.2024
Факел
46' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 0
17.09.2024
Рубин
63' - 90'
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