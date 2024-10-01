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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Факел
Рубин - Факел: обзор матча 01 октября 2024
Рубин
01.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Факел
19'
В. Ильин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Факел
85'
Замена
К. Симонов
️️️️
В. Ильин
84'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
Н. Чумич
79'
69'
Желтая карточка
М. Щетинин
Замена
Н. Васильев
️️️️
М. Апшацев
69'
63'
Замена
М. Щетинин
️️️️
Д. Мертенс
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Вада
61'
58'
Желтая карточка
Р. Сенхаджи
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Шабанхаджай
46'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
И. Вуячич
46'
43'
Замена
А. Багамаев
️️️️
Т. Селе
Желтая карточка
Д. Кузнецов
37'
Замена
М. Чуни
️️️️
Д. Кузнецов
37'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Ильин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Факел
62
Владислав Калиничев
ВР
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
3-3-3-1
25
Нигматуллин
5
Вуячич
5
Ашурматов
4
Нижегородов
23
Вада
6
Апшацев
23
Безруков
44
Кузнецов
8
Йочич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-2-3-2
88
Гудиев
71
Мастерной
72
Сенхаджи
40
Юрганов
33
Квеквескири
19
Селе
77
Багателия
99
Гиоргобиани
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
5
Вуячич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
6
Апшацев
96
Васильев
96
Васильев
6
Апшацев
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
44
Кузнецов
90
Чуни
90
Чуни
44
Кузнецов
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
98
Ильин
18
Симонов
18
Симонов
98
Ильин
19
Селе
8
Багамаев
8
Багамаев
19
Селе
Остались в запасе
Рубин
Факел
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
62
Владислав Калиничев
ВР
9
Илья Васин
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Рубин - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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