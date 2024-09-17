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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 17 сентября 2024
Зенит
17.09.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
26'
Г. Мантуан
58'
Д. Чистяков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Рубин
Желтая карточка
Артур
89'
Замена
Д. Васильев
️️️️
В. Барриос
86'
74'
Замена
Н. Чумич
️️️️
М. Чуни
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Педро
70'
63'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Шабанхаджай
63'
Замена
В. Вада
️️️️
М. Апшацев
63'
Замена
У. Иву
️️️️
Б. Йочич
ГОЛ! 2:0!
Д. Чистяков
Пас отдал
Артур
58'
46'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
Е. Тесленко
Замена
Вендел
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
Л. Гонду
️️️️
А. Соболев
46'
44'
Желтая карточка
М. Апшацев
ГОЛ! 1:0!
Г. Мантуан
Пас отдал
А. Соболев
26'
Желтая карточка
А. Соболев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
31
Мантуан
5
Барриос
97
Ахметов
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
20
Педро
3-1-2-2-2
25
Нигматуллин
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
22
Ходжа
6
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
44
Кузнецов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Ахметов
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
97
Ахметов
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
77
Мостовой
8
Вендел
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
2
Тесленко
27
Грицаенко
27
Грицаенко
2
Тесленко
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
6
Апшацев
23
Вада
23
Вада
6
Апшацев
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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6
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1
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