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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 06 ноября 2024
Рубин
06.11.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - ЦСКА
90'
+1
Желтая карточка
Келлвен
Пенальти не реализован!
М. Даку
89'
Замена
Н. Чумич
️️️️
У. Рахмоналиев
85'
Замена
О. Иванов
️️️️
Б. Йочич
85'
84'
Замена
А. Шуманский
️️️️
С. Койта
Замена
В. Ходжа
️️️️
М. Чуни
80'
Замена
М. Даку
️️️️
В. Вада
80'
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
71'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
А. Файзуллаев
Желтая карточка
Е. Тесленко
53'
Замена
У. Иву
️️️️
М. Апшацев
46'
46'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Зделар
42'
Желтая карточка
Д. Круговой
Желтая карточка
И. Вуячич
34'
33'
Желтая карточка
И. Дивеев
17'
Желтая карточка
С. Зделар
Желтая карточка
М. Чуни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
71
Рожков
7
Рахмоналиев
23
Вада
6
Апшацев
23
Безруков
8
Йочич
90
Чуни
3-3-2-2
49
Тороп
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
27
Мойзес
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
6
Апшацев
6
Иву
6
Иву
6
Апшацев
90
Чуни
22
Ходжа
22
Ходжа
90
Чуни
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
23
Вада
19
Даку
19
Даку
23
Вада
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
14
Зделар
15
Пьянич
15
Пьянич
14
Зделар
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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