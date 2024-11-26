Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 26 ноября 2024
ЦСКА
26.11.2024, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Рубин
20'
Келлвен
29'
А. Файзуллаев
38'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Рубин
Желтая карточка
Келлвен
88'
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Гайич
84'
83'
Замена
Н. Чумич
️️️️
У. Рахмоналиев
Замена
К. Глебов
️️️️
И. Обляков
80'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
79'
Замена
С. Койта
️️️️
А. Файзуллаев
72'
Замена
К. Бистрович
️️️️
М. Пьянич
72'
Травма
М. Пьянич
71'
Желтая карточка
В. Роша
70'
59'
Желтая карточка
Д. Шабанхаджай
55'
Замена
И. Рожков
️️️️
А. Зотов
53'
Травма
А. Зотов
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Ходжа
46'
Замена
М. Даку
️️️️
Д. Фамейе
46'
Замена
У. Иву
️️️️
Б. Йочич
ГОЛ! 3:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
В. Роша
38'
ГОЛ! 2:0!
А. Файзуллаев
Пас отдал
И. Обляков
29'
ГОЛ! 1:0!
Келлвен
Пас отдал
Т. Мусаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
3-2-1-3-1
49
Тороп
22
Гайич
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-2-2-1-2
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Вуячич
2
Тесленко
22
Ходжа
7
Рахмоналиев
21
Зотов
23
Безруков
8
Йочич
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Пьянич
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Рахмоналиев
27
Чумич
27
Чумич
7
Рахмоналиев
21
Зотов
71
Рожков
71
Рожков
21
Зотов
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
7
Фамейе
19
Даку
19
Даку
7
Фамейе
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Рубин
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
2
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
Газзаев ответил, выбыл ли ЦСКА из гонки за чемпионство
Вчера, 21:00
4
Быстров определил победителя баттла Глушенкова с Круговым
Вчера, 20:06
4
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
Вчера, 17:50
17
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
2
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
Газзаев ответил, выбыл ли ЦСКА из гонки за чемпионство
Вчера, 21:00
4
Быстров определил победителя баттла Глушенкова с Круговым
Вчера, 20:06
4
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
Вчера, 17:50
17
«Рубин» принял решение по Кузьмину
Вчера, 16:21
2
Кузьмин за четыре матча в «Рубине» «уволил» трех тренеров
Вчера, 16:02
3
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
28 ноября
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
28 ноября
9
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+