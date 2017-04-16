Санчес: «Мы знаем, что много ошибаемся и получаем большие деньги, но хочется, чтобы градус ненависти и критики к «Рубину» снизился»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес призвал болельщиков перестать критиковать казанский клуб за показываемую игру и поддержать команду в непростой момент.

Отметим, что на данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 28 очков. Безвыигрышная серия казанцев в рамках РФПЛ составляет пять матчей.

– Знаете, я уже устал от индивидуальной критики. Не удается игра всей команде, но критика достается только кому-то. Я бы хотел обратиться ко всем, чтобы снизился градус этой ненависти и критики. Мы знаем о наших ошибках, хотим побеждать. Мы знаем, что оказались в плохой ситуации, очень плохой. Но тяжело в такой ситуации выслушать один лишь негатив. Мы знаем, что получаем большие деньги. И мы стараемся. Знаете, деньги не делают команду и для того, чтобы ее построить, нужно время. Мне 31 год и я приехал в «Рубин», чтобы выложиться и добиться чего-то. Я понимаю, всем надоело, что мы проигрываем, но, пожалуйста, немного поддержки.

– Что нужно для того, чтобы «Рубин» заиграл хорошо?

– Это вопрос не ко мне. Мое дело – хорошо тренироваться и выкладываться. Знаете, хотелось бы, чтобы за полгода команда сложилась, но когда приезжает 10-12 новых футболистов, то это сделать очень тяжело. В данном случае нужно работать шаг за шагом и с каждым матчем мы играем все лучше. Я вас очень понимаю, но надеюсь, что и вы меня поймете.