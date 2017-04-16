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    Санчес: «Мы знаем, что много ошибаемся и получаем большие деньги, но хочется, чтобы градус ненависти и критики к «Рубину» снизился»

    Защитник «Рубина» Серхио Санчес призвал болельщиков перестать критиковать казанский клуб за показываемую игру и поддержать команду в непростой момент.

    Отметим, что на данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 28 очков. Безвыигрышная серия казанцев в рамках РФПЛ составляет пять матчей.

    – Знаете, я уже устал от индивидуальной критики. Не удается игра всей команде, но критика достается только кому-то. Я бы хотел обратиться ко всем, чтобы снизился градус этой ненависти и критики. Мы знаем о наших ошибках, хотим побеждать. Мы знаем, что оказались в плохой ситуации, очень плохой. Но тяжело в такой ситуации выслушать один лишь негатив. Мы знаем, что получаем большие деньги. И мы стараемся. Знаете, деньги не делают команду и для того, чтобы ее построить, нужно время. Мне 31 год и я приехал в «Рубин», чтобы выложиться и добиться чего-то. Я понимаю, всем надоело, что мы проигрываем, но, пожалуйста, немного поддержки.

    – Что нужно для того, чтобы «Рубин» заиграл хорошо?

    – Это вопрос не ко мне. Мое дело – хорошо тренироваться и выкладываться. Знаете, хотелось бы, чтобы за полгода команда сложилась, но когда приезжает 10-12 новых футболистов, то это сделать очень тяжело. В данном случае нужно работать шаг за шагом и с каждым матчем мы играем все лучше. Я вас очень понимаю, но надеюсь, что и вы меня поймете.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.04.2017 00:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 17 апреля 2017, 10:05

      Один вопрос, почему Квирквелию отдали, самим не нужен? Почему никто по шапке за такой косяк не получил?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 апреля 2017, 12:01

      С Грассии и Санчеса спрос конечно есть, но основной спрос всё же с руководства клуба и республики... Ошибка была допущена "вчера", когда запустив лопату в кошелёк НКНХ, решили, что кашу маслом не испортишь... "Проект Рубин" получается жалким подобием "проекта Анжи"..Жалким, потому что денег хватило не на действительных звёзд(типа Это"о), которые в тот момент были "на коне", а на "сбитых лётчиков", типа Санчеса, пик карьеры которых уже пройден... Набрали "аршавиных", а думали, что "неймаров"... Игроков, которые составляли основу старого Рубина, посадили на лавку.. Кто не захотел сидеть- распродали.... Сейчас нужно проанализировать действтельные возможности "звёзд", освободиться от звёзд потухших и начинать думать о следующем сезоне... в этом всё ясно, надеюсь, что компанию Томи всё же Рубин не составит...

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      Рейтинг: +728

      GammiD 16 апреля 2017, 11:26

      10-12 футболистов это понятно. но вы прошли два раза сборы и больше 25 официалтных игр!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 апреля 2017, 08:05

      ...мне тоже надоела критика в адрес отдельных... пора бы и власть применить,имеющие её.А поведение "наших" негров на поле настораживает.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 апреля 2017, 04:31

      С точки зрения градуса говно бывает двух видов: тёплое-свежее и Серхио Санчес.

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